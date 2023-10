Vacanze da sogno in Alto Adige: la Val di Fleres - Tempostretto

REDAZIONALE

Volete un’idea per una meta di vacanze da sogno in Alto Adige? La Val di Fleres è il primo suggerimento che ci sentiamo di darvi. Forse è meno nota di altre località turistiche, ma potete crederci sulla parola: è un vero gioiello che non ha nulla da invidiare ad altre mete più conosciute e frequentate. Qui la natura è ancora in gran parte incontaminata ed è possibile godersi panorami davvero stupendi.

Il secondo suggerimento è la vostra meta di soggiorno: prenotate in questo magnifico hotel a Ladurns in Val di Fleres, per la precisione a Colle Isarco: è una struttura 3 stelle, l’Aktivhotel Panorama, un Wanderhotel che saprà soddisfare ogni vostra richiesta. Quando cercherete il relax più assoluto avrete a disposizione un’area wellness raffinata con sauna finlandese, bagno turco e area relax panoramica. Ma sono tanti altri i servizi inclusi in questo hotel, la struttura ideale per chi cerca una vacanza attiva.

Autunno in Val di Fleres: clima perfetto e paesaggi incantevoli

L’autunno è una stagione davvero ideale per soggiornare in Alto Adige e in Val di Fleres in particolare. Non c’è più l’affollamento che caratterizza la stagione estiva, il clima è piacevolissimo e l’aria è frizzante. C’è ancora del tempo per sbizzarrirsi in lunghe passeggiate rilassanti o impegnative escursioni.

Potreste per esempio provare il Sentiero delle Cascate in Val di Fleres, un’escursione circolare che parte da Sant’Antonio (per raggiungerlo si percorre tutta la valle fino ad arrivare a questo incantevole borgo) e porta alla Cascata All’Inferno, la più famosa di tutta la valle.

Un’altra bella escursione che parte da Sant’Antonio porta alla Malga Allriss. Dal borgo si segue l’indicazione “Allriss”, si attraversa un ponte sul torrente. Dopo un tratto abbastanza breve sulla strada per Stein si deve svoltare a sinistra seguendo il segnavia 27. Dopo circa un’ora si giunge alla Malga Allriss dove è possibile ristorarsi. Per tornare si segue la medesima via dell’andata.

In Val di Fleres è possibile anche fare bellissimi tour in mountain bike ed essa è anche un ottimo punto di partenza per delle gite in bellissime località vicine come per esempio Vipiteno, Bressanone e Bolzano.

L’inverno in Val Fleres: una delizia per gli amanti dello sci

In Val Fleres gli amanti degli sport invernali hanno a disposizione il comprensorio sciistico di Ladurns (1.140-2.030 m) che offre 18 km di piste per sci e snowboard. Il trasporto degli sciatori è assicurato da 4 impianti di risalita. Gli sciatori esperti potranno sfogare la loro voglia di discese sull’impegnativa pista “Patrick Staudacher”. Ma vi sono tantissime possibilità di divertimento anche per i meno esperti e per coloro che vogliono imparare i rudimenti dello sci.

Nel comprensorio sciistico della valle c’è posto anche per gli amanti dello slittino che hanno a disposizione una bella pista lunga ben 6,5 km con un dislivello di quasi 600. Parte dalla stazione a monte degli impianti e conduce alla stazione a valle. In Val di Fleres, infine, è anche possibile fare tante piacevoli escursioni con le ciaspole.

La stagione sciistica Ladurns-Colle Isarco inizierà l’8 dicembre 2023 e terminerà il 7 aprile 2024.