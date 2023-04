Vaccinazioni, nuovi orari per ambulatorio di Messina centro ed altri in provincia - Tempostretto

Le variazioni comunicate dall'Asp

MESSINA – L’Asp ha comunicato che dal 21 Aprile l’ambulatorio vaccinale di Messina Centro (dedicato alle vaccinazioni Covid, Hpv e Lea), che sorge in via La Farina, aprirà al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle ore 14; martedì e giovedì dalle 10 alle 18. Il centro rimarrà chiuso sabato. Nei centri vaccinali della provincia gli orari rimarranno invariati, ad eccezione di alcune variazioni che segnaliamo di seguito: a causa dei lavori di manutenzione al Centro vaccinale le vaccinazioni avverranno presso l’ospedale di Sant’Agata di Militello in via Medici, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 ed il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 17. Il Centro vaccinale di Giardini Naxos in via Ortogrande sarà aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì (solo il 2° ed il 4° mercoledì del mese) e giovedì dalle 8,30 alle 13 e presso lo stesso centro verranno somministrati i vaccini anti-Covid19 esclusivamente nella giornata di venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Il centro vaccinale di Santa Teresa osserverà invece i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 10, 30 alle 12, 30.