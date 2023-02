Vaccini covid, via a terza dose per i bambini - Tempostretto

Come prenotare. Intanto al Policlinico continua la campagna vaccinale per i sanitari e i pazienti

È possibile, anche in Sicilia, ricevere la terza dose vaccinale booster Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni compiuti, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario.

Il vaccino autorizzato è il Comirnaty Original/Omicron bivalente BA. 4/5.

Per prenotare il vaccino basta collegarsi al portale messo a disposizione da Poste italiane

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/at/sl

Intanto al terzo piano del padiglione G del Policlinico di Messina, da lunedì a sabato dalle 8 alle 13, proseguono le attività del centro vaccinale. Presso l’unità di Igiene Ospedaliera, guidata dal professor Raffaele Squeri, continua ad essere somministrato il vaccino anticovid, disponibile per tutti i cittadini, ed è possibile effettuare anche tutti i tipi di vaccini previsti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Rimane la corsia preferenziale per il personale sanitario e gli studenti di medicina, ma anche i pazienti e gli utenti del Policlinico.

“Ogni giorno continuiamo ad effettuare le vaccinazioni anti covid-19 (contro le varianti BA. 4, BA. 5) – precisa il Prof. Squeri – e per tutto il mese di febbraio sarà ancora possibile vaccinarsi contro l’influenza. Vi sono diverse tipologie di vaccini che consigliamo ai sanitari per assicurare una maggiore protezione per sé stessi e per i propri pazienti. Inoltre vi sono alcune categorie di pazienti fragili che presso il nostro centro possono essere vaccinati nel rispetto di procedere e percorsi diagnostico terapeutici ad hoc, definiti in base alla patologia di riferimento. Un servizio consolidato quello offerto dal centro vaccinale del Policlinico “Gaetano Martino”; quest’ultimo – prosegue il prof. Squeri – per la sua natura, ha la particolarità di essere l’unico a livello provinciale, ad offrire le somministrazioni in ambiente protetto (Covid-19 e Lea). Infatti, la presenza in sede di multispecialità consente – laddove vi fosse una necessità – di poter contare subito sull’assistenza degli specialisti”.

Orari centro vaccinale via La Farina

L’Asp di Messina comunica che dal 4 febbraio prossimo l’ambulatorio Vaccinale di Messina Centro (dedicato anche alle vaccinazioni Covid), situato in via La Farina n° 84, osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 ed il martedì e giovedì dalle 15 alle 17:30. Sabato chiuso.

Centri vaccinali in provincia

Nei Centri vaccinali della provincia rimangono quasi gli stessi orari tranne qualche piccolo cambiamento: da lunedì a sabato dalle 9 alle 13, e martedì dalle 15 alle 18 i vaccini saranno somministrati a Mistretta, al punto ospedaliero ‘SS Salvatore Mistretta’ in via Anna Salomone, a Sant’Agata di Militello allo stabilimento dell’ospedale Sant’Agata di Militello in via Medici, a Milazzo sempre al Parco Corolla. A Lipari i vaccini verranno somministrati solo il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 nel centro in via San Giorgio. A Patti invece, il Centro vaccinale resterà aperto in via Garibaldi il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e sempre il giovedì anche dalle 15 alle 18. A Brolo il Centro vaccinale sarà aperto ogni mercoledì dalle 9 alle 13. Il Centro vaccinale di Giardini Naxos (ha sostituito Letojanni) in via Ortogrande sarà aperto ogni venerdì dalle 9 alle 13 e la prima e la terza settimana del mese il mercoledì dalle 9 alle 13, mentre la seconda e quarta settimana del mese il mercoledì dalle 9 alle 13 i vaccini saranno somministrati nel Centro vaccinale di Sant’Alessio.