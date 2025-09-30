Valida l’offerta per l’acquisizione del Messina, prorogato l’esercizio provvisorio

Si può aprire l'asta, prezzo base 210mila euro, la gara tra gli eventuali offerenti fissata al 14 ottobre

MESSINA – Arriva l’ufficialità dalla curatrice Maria Di Renzo che conferma come sia pervenuta un’offerta irrevocabile d’acquisto per l’acquisizione del rampo sportivo della società. Grazie a questo il giudice Madia ha potuto prorogare l’esercizio provvisorio fino al 10 novembre, quindi è salvo il derby con la Reggina prossima partita in casa il 12 ottobre.

Spiegando i prossimi passi la Di Renzo chiarisce che la base d’asta è di 210mila euro e chi acquisirà la società dovrà farsi carico delle spese di trasferimento, del debito sportivo di circa 650mila euro, e dei costi di gestione del ramo sportivo da quel momento in poi.

La comunicazione della curatrice

Questo il messaggio della curatrice Maria Di Renzo: “La prosecuzione dell’attività sportiva da parte della Procedura Concorsuale è stata una vetrina importante ed utile per la Squadra e nei giorni scorsi è pervenuta alla sottoscritta un’offerta irrevocabile di acquisto cauzionata per l’acquisizione del ramo sportivo del Acr Messina.

L’offerta è stata ritenuta valida dagli Organi della Procedura e con due distinti provvedimenti il Giudice Delegato ha disposto la prosecuzione dell’esercizio provvisorio ed ha autorizzato la scrivente ad acquisire l’offerta, ponendola a base d’asta di una raccolta offerte migliorative, che, se perverranno, daranno vita ad una gara tra gli offerenti che si svolgerà giorno 14 ottobre p.v., con le modalità indicate nell’avviso di vendita in corso di pubblicazione.

Il prezzo a base d’asta è di € 210.000,00 e l’aggiudicatario dovrà farsi carico oltre che delle spese di trasferimento, anche del debito sportivo gravante sulla Società, nonché dei costi di gestione del ramo sportivo a decorrere dalla data di aggiudicazione.

Per maggiori dettagli invito gli interessati a prendere visione dell’avviso di vendita che a breve sarà disponibile sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti del Gruppo Edicom S.p.a. gestore incaricato dal Tribunale per seguire la vendita telematiche ed in ogni caso a contattare la sottoscritta, che si dichiara disponibile a fornire tutte le necessarie informazioni”.