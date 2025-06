Vannacci oggi a Messina per ricordare il comandante Salvatore Todaro

L'invito del senatore Germanà al vicesegretario della Lega per celebrare l'eroe messinese della Marina Militare

MESSINA – L’eurodeputato e vicesegretario federale della Lega, Roberto Vannacci, sarà oggi a Messina per ricordare la figura del comandante Salvatore Todaro, medaglia d’oro al valor militare. Ad invitarlo è stato il senatore Nino Germanà, responsabile del partito in Sicilia, in occasione di un’iniziativa promossa per celebrare il valoroso eroe messinese della Marina Militare, che morì combattendo durante la Seconda Guerra Mondiale.

“Salvatore Todaro – ha dichiarato Germanà – rappresenta un esempio di coraggio, dedizione e spirito di servizio, valori che intendiamo riproporre e onorare attraverso questo gesto commemorativo. E chi, se non il vicesegretario federale della Lega, anche lui un militare, può ricordare un uomo forte e giusto, nato a Messina e che non ha mai dimenticato le proprie radici? La presenza di Vannacci sarà un momento importante per il nostro partito, che con un lavoro costante e quotidiano dimostra l’impegno nel valorizzare i territori nei quali opera”.

“Il progetto sul comandante Todaro – ha aggiunto il senatore Germanà – prevede l’installazione di un busto nella zona nella quale nacque, il Villaggio Santo, e la riqualificazione dell’area circostante, così da realizzare un’opera destinata a rimanere nel tempo quale testimonianza dei valori che questo coraggioso ufficiale della nostra Marina Militare ha incarnato fino all’ultimo momento della propria vita”. L’appuntamento con Roberto Vannacci è per venerdì 27 giugno alle 19.30 al Mun Beach Club.