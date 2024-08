Vara 2024, come cambia la viabilità a Messina

Le disposizioni per lo svolgimento della processione

MESSINA – Vara 2024: ecco come cambia oggi la viabilità per la processione.

La viabilità il 15 agosto a Messina

Il programma del tiro della Vara prevede per oggi giovedì 15 agosto, alle ore 7, il montaggio delle gomene al Cippo; alle ore 11, nella Basilica Cattedrale, sarà celebrato il Solenne Pontificale presieduto da S.E. Mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone e concelebrato dall’arcivescovo di Messina Mons. Giovanni Accolla e dall’ausiliare Mons. Cesare Di Pietro; alle ore 18.30, partenza della Vara da piazza Castronovo, dopo la sosta davanti alla Prefettura, all’altezza di viale Boccetta la fermata per la preghiera in corrispondenza della Madonnina del Porto. La Vara si fermerà poi in piazza Unione Europea e quindi arriverà in piazza Duomo per il saluto e la benedizione dell’arcivescovo Accolla, cui seguirà la Santa Messa presieduta dal vescovo Santo Rocco Gangemi, nunzio apostolico in Serbia. Alle ore 23 infine, sotto la stele della Madonnina del Porto si svolgerà lo spettacolo di fuochi d’artificio e giochi pirotecnici.

Vara 2024. Ecco come cambia la viabiità per la processione.

La viabilità il 15 agosto a Messina

Per consentire lo svolgimento della Processione sono stati adottati provvedimenti viari nella zona del centro urbano.

A partire dalle ore 7 alle 21.30 sarà vietata la sosta e interdetto il transito veicolare, dalle 17 alle 21, nelle strade:

via Garibaldi , lato est della carreggiata est e lato ovest della carreggiata ovest, nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e piazza Castronovo;

, lato est della carreggiata est e lato ovest della carreggiata ovest, nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e piazza Castronovo; via I Settembre, lato sud, tra via C. Battisti e via S. Elia;

area lato monte di piazza Duomo, adiacente corso Cavour, destinata alla fermata degli autobus;

tutta l’area di piazza Castronovo;

via Oratorio S. Francesco;

via Bensaja e via Duca D’Aosta;

tutta l’area di piazza Juvara;

vie S. G. di Malta e Gran Priorato, nei rispettivi tratti compresi tra via Garibaldi e via Placida;

via Crispi, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà;

vie S. Liberale, Fossata, S. Maria dell’Arco, Nina da Messina, Fata Morgana, Porto Salvo, via Legnano, via Canova, carreggiata centrale viale Giostra, nei rispettivi tratti compresi tra le vie Placida e Boner;

complanare sud di viale Giostra, tra via S. Maria di Gesù Inferiore e via Boner;

complanare nord di viale Giostra, tra via Placida e via Fiume;

via Placida, nel tratto compreso tra via Canova ed il controviale sud del viale Giostra;

via Cicala;

entrambe le carreggiate di via Trapani comprese tra via Garibaldi e viale della Libertà;

via Bellinzona nel tratto compreso tra via Savonarola e piazza Castronovo;

via Istria nel tratto compreso tra via piazza Castronovo e via Principessa Mafalda;

via Po;

lato est di corso Cavour nel tratto compreso tra viale Boccetta e via Garibaldi;

viale Boccetta nel tratto compreso tra corso Cavour e via Vittorio Emanuele II;

via S. Maria La Porta e via Aspa nei rispettivi tratti compresi tra via Garibaldi e corso Cavour;

via Casalaina;

via Pozzoleone e via Cavalieri della Stella nei rispettivi tratti compresi tra via Argentieri e via Garibaldi;

via Argentieri nel tratto compreso tra via S. Camillo e via Cavalieri della Stella e nel tratto compreso tra via Loggia dei Mercanti e via Consolato del Mare;

via S. Camillo, tra via Gasparro e via Garibaldi;

via Consolato del Mare e via Loggia dei Mercanti nei rispettivi tratti compresi tra via Argentieri e via Garibaldi;

largo A. Martino;

lato est di via C. Battisti, nel tratto compreso tra via della zecca e via Garibaldi;

via Centonze, nel tratto compreso tra via dei Verdi e via Garibaldi;

via S. Filippo Bianchi, tra via Ghibellina e via Garibaldi;

via S. Maria Alemanna e via S. Giuseppe, nei rispettivi tratti compresi tra via S. Elia e via Garibaldi;

via dei Verdi, nel tratto compreso tra via Centonze e via Garibaldi;

via Università e via Venezian, nei rispettivi tratti compresi tra via della Zecca e piazza Duomo;

controviale sud di piazza Duomo, tra le vie Venezian e Università.

Il divieto di transito vigerà sempre, dalle ore 7 alle 17, nella parte centrale di piazza Castronovo, garantendo lo svolgimento della circolazione veicolare nell’anello esterno della stessa piazza, con senso rotatorio antiorario. Istituito poi, dalle ore 17 alle 21, il doppio senso di circolazione in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra il viale Boccetta e Piazza Unità D’Italia, comunque su disposizione del Comando di Polizia Municipale, con apposizione di coni in gomma, al fine di separare i due sensi di marcia e collocazione di segnaletica da collocarsi all’inizio di entrambi i sensi di marcia del tratto interessato. I veicoli marcianti nel suddetto tratto di via Vittorio Emanuele II, provenienti in direzione nord – sud, in corrispondenza dell’intersezione con il viale Boccetta, dovranno impegnare il tratto della sede tranviaria che attraversa l’isola spartitraffico realizzata al centro dell’intersezione viale Boccetta/via Vittorio Emanuele II, al fine di continuare la marcia nella via Vittorio Emanuele II a sud dell’intersezione con il viale Boccetta. Il provvedimento ha disposto altresì la collocazione di transenne mobili in tutti i tratti di strada interessati al passaggio del corteo religioso e in via Garibaldi, lungo tutto il fronte del Palazzo della Curia, al fine di contenere la folla di fedeli che assiste alla processione ed agevolare la svolta della “Vara” in via I Settembre.

Inoltre, come per tutte le manifestazioni pubbliche, anche in occasione della Processione della Vara il sindaco Federico Basile, a tutela della pubblica incolumità, con Ordinanza N. 135/2024 ha disposto a partire dalle ore 14 e sino alla conclusione dell’evento religioso, il divieto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro, anche se di provenienza personale e vietato l’uso di spray al peperoncino, in un raggio di 300 metri (500 metri per il GPL) dai luoghi interessati al passaggio del corteo religioso. Anche i titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe al passaggio della Processione della Vara sono tenuti a disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche, dalle ore 14 di giovedì 15 agosto sino alle ore 7 del 16 agosto 2024; non costituisce invece violazione la somministrazione con servizio al tavolo, svolto da parte degli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande, previo l’obbligo di servire al tavolo sempre tramite sbicchieramento. Disposto infine, il divieto di detenzione nell’ambito del singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg. L’osservanza del divieto è da intendersi dalle ore l4 di giovedì 15 agosto e sino a compimento della Processione della Vara.

In allegato, le Ordinanze al link https://comune.messina.it/it/news/messina-si-prepara-alla-vara-2024-come-cambia-la-viabilita-il-15-agosto?type=2

