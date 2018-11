Quando la comicità incontra la musica… tante risate al Vadalive!

Quinta puntata a suon di risate quella di Lunedì 12 Novembre nel tradizionale appuntamento delle 18.30 del Vadalive, il varietà ideato e condotto con la consueta simpatia e abilità da Antonio Vadalà e prodotto dall’agenzia creativa UIDO, che ormai da settimane accompagna e diletta con il suo gradevole mix di musica spettacolo e intrattenimento un numero continuamente crescente di spettatori. In diretta dal Centro Polifunzionale Today Center il programma è andato in onda, come sempre, su RadioStreet 103.3 e su TempostrettoTv oltreché sulle pagine facebook di Tempostretto e del TodayCenter.

Come anticipato in fase di presentazione durante l’arco della settimana, la puntata si preannunciava particolare e atipica rispetto ai canoni che hanno contraddistinto l’andamento delle prime uscite, dando maggior spazio e risalto alla comicità, seppur mescolata alla componente portante della trasmissione ovvero la musica. Spazio comico che è stato affidato alle esilaranti performance dell’ospite Francesco Friggione, eclettico artista bolognese proveniente dalla scuola di Zelig e con partecipazioni, fra le altre, a Made in Sud e a svariate fiction: un ciclone di battute, imitazioni e canzonette spassose che ha divertito e trascinato tutti con la sua innata dote umoristica. E per trascinato intendiamo un vero e proprio coinvolgimento, come durante l’esecuzione del pezzo ‘Friggione Bamboccione’ alla quale hanno partecipato anche il direttore artistico Albert Zappa e il gruppo ‘Le Dissonanze’, l’altro ospite – di natura esclusivamente musicale - della serata. Gruppo pop-rock quest’ultimo –il cui nome proviene dall’unione dei generi diversi convergenti in questo progetto - che promette piuttosto bene alla luce del secondo posto conquistato al ‘Cantagiro’ nonostante la giovane età dei suoi elementi; hanno presentato il loro album - dal titolo ‘Quasi niente’ – per la prima volta in assoluto e cantato dal vivo alcuni brani dimostrando la loro preparazione e la loro bravura sia nelle sonorità che nella scrittura dei testi.

Capitolo a parte per l’ospite parlante di questa puntata: l’onorevole Nanni Ricevuto. Capitolo a parte perché se è lecito attendersi da un comico - vedasi Friggione - una dose di spigliatezza e una certa comicità, non è ovvietà aspettarselo da una figura di così alta caratura istituzionale; e invece, a gran sorpresa, spogliato dai panni seriosi che i formali ruoli impongono, si scopre un estroverso ironico e istrionico personaggio, dalla parlantina sciolta e dalla battuta pronta, perfettamente sintonizzato con le dinamiche di uno show leggero e simpatico quale il Vadalive. Forse ‘avvantaggiato’ dalla conoscenza personale con il padrone di casa – diverse le collaborazioni in passato fra i due nell’organizzazione di eventi nell’ambito musicale – l’onorevole si è disimpegnato con agilità passando dai temi più vicini a se stesso – la sua passione per la batteria in gioventù ad esempio – a quelli inerenti la città, le iniziative culturali, e il passato e il futuro di questa.

Vadalive torna la settimana prossima con il classico appuntamento del Lunedì alle 18.30, con ancora musica, spettacolo e tanti ospiti che scopriremo durante la settimana, e naturalmente con la solita instancabile voglia di allietare e divertire il suo pubblico.