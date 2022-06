Vasco a Messina: “Quel mio primo concerto a Letojanni e Taormina sempre nel cuore” - Tempostretto

Domani il concerto allo stadio "Scoglio" e intanto il rocker ricorda la prima esibizione in Sicilia nel 1983

MESSINA – Domani è il gran giorno di Vasco Rossi allo stadio “Franco Scoglio” di Messina (nella foto il palco del concerto in fase di preparazione). Il Vasco Live 2022, unica tappa in Sicilia e Calabria domani sera alle 21, è pure l’occasione per rievocare il rapporto dell’artista con la Sicilia. Era il 1983, come ricorda il cantante sulla sua pagina Facebook, quando Vasco si esibiva a Letojanni. Su YouTube si trovano persino dei brani, ma senza video, di quel live del lontano 22 agosto 1983. Quando Vasco non era ancora il Vasco di oggi, anche se in ascesa.

“La Sicilia di donne e di sole e quella vacanza a Taormina”

Domani Vasco torna per la quinta volta a Messina. Lo attendono in quarantamila. E intanto scatena i fan sulla sua pagina Facebook. “La Sicilia di donne e di sole”, scrive l’artista settantenne ma con un’anima rock indistruttibile. Sottolinea, scatenando i commenti dei fan: “Quanto amo la Sicilia… che piacere… Fu la mia prima vacanza con Marco Gherardi, il mio amico d’infanzia, avevamo 20 anni. Partimmo da Zocca destinazione Sicilia. I sapori, i profumi, le donne… Dovevamo rimanerci per una ventina di giorni, ma i soldi finirono subito e dopo 4 giorni al Capotaormina tornammo a casa”.

Lo stadio “Scoglio” oggi

“Quel concerto a Letojanni e gli innamoramenti continui a Taormina”

Vasco ricorda pure quel concerto a Letojanni, primo concerto siciliano. Era il 1983 e aveva partecipato a Sanremo con “Vita spericolata”, al penultimo posto dopo l’ultimo posto, l’anno prima, con “Vado al massimo”.

Sempre nel post su Fb, il rocker emiliano ricorda la partecipazione, nel segno della Sicilia, a Taormina al Festivalbar, al tempo di “Siamo soli”. Scrive l’artista: “Mi innamoravo ogni cinque minuti e non volevo più andar via. Fu quasi impossibile abbandonare Taormina nel bel mezzo della festa”.

Il Komandante, come lo chiamano i suoi sostenitori più accaniti, si sofferma pure sull’inaugurazione del Velodromo “Paolo Borsellino” a Palermo nel 1999. “Borsellino e Falcone sono degli eroi”, evidenzia Vasco, e ricorda con orgoglio il legame con Libera di don Ciotti, indossando il cappello della rete di associazioni contro le mafie. Scrive il cantante: “Da sempre sono contro tutte le mafie e c’è una canzone popolare che adoro e che fa: Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigghja nu bastuni e tira fori li denti“.

Ora il legame con la Sicilia si rinnova, a Messina, e Vasco segna il ritorno dei grandi eventi dopo lo stop a causa della pandemia.

Articoli correlati