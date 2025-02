Vela d’altura, Capo d’Orlando sarà sede del campionato italiano assoluto

Accolta la candidatura presentata dalla Yacht Club Capo d'Orlando, la manifestazione in programma dal 23 al28 giugno 2025

CAPO D’ORLANDO – Nel corso della riunione del Consiglio Federale del 30 gennaio la Federazione Italiana Vela ha ratificato le sedi che ospiteranno le principali manifestazioni nazionali nel 2025. Assegnato a Capo d’Orlando il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura, che si svolgerà dal 23-28 giugno 2025, accolta dunque la candidatura presentata dallo Yacht Club Capo d’Orlando.

“Dobbiamo ringraziare tutti gli armatori ed i velisti che con la loro partecipazione ai nostri eventi in questi anni hanno reso valida la nostra candidatura. È certamente un risultato che ci inorgoglisce per tutto ciò che abbiamo fatto sinora, ma al tempo stesso ci riempie di responsabilità – ha commentato Francesco Federico, attuale presidente del Club -e certamente avremo bisogno della collaborazione di tutti, Istituzioni comprese, per mettere in piedi un’edizione da ricordare. Il Campionato Italiano è l’evento clou della vela d’altura a cui partecipano i velisti più bravi e dobbiamo cogliere quest’occasione per coinvolgere tutti gli appassionati di questo bellissimo sport». L’edizione 2025 sarà supportata dallo storico Club Canottieri Roggero di Lauria di Palermo, con collaborazione tecnica e logistica, grazie alla pluriennale esperienza del circolo palermitano.

I traguardi dello Yacht Club Capo d’Orlando

Un grandissimo traguardo raggiunto dal giovane circolo nato a fine 2018, che in pochi anni è riuscito a portare nella provincia di Messina importanti eventi sportivi nel mondo della Vela. L’attenzione della Fiv nel selezionare le località ospitanti è stata rivolta infatti non solo alle condizioni marine e meteorologiche favorevoli, ma anche alla capacità organizzativa dei Circoli designati, che hanno dimostrato negli anni un impegno costante nell’accoglienza e nella gestione di eventi di prestigio. La costante crescita delle manifestazioni sportive organizzate dal Club dal 2021 ad oggi anche grazie al prezioso supporto del Marina di Capo d’Orlando, struttura moderna e con servizi d’eccellenza, l’apprezzamento degli armatori ed i velisti per il campo di regata e l’organizzazione delle regate, non sono passati inosservati ai vertici della Federazione: dopo la Round Aeolian Race, giunta alla sua 6ª Edizione.

Diventata ormai un riferimento per le regate offshore del sud-Italia, due Campionati Nazionali Area svolti nel 2022 e 2024, e la Coppa Italia 2023 e 2024, Capo d’Orlando ospiterà l’evento più importante della vela d’altura Italiana: il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura, che rappresenta il vertice della vela offshore in Italia, con la partecipazione dei migliori armatori e yacht della penisola. Questo evento riunisce le flotte d’altura in un contesto tecnico altamente competitivo, offrendo spettacolo e agonismo a tutti i partecipanti. L’elevato livello delle imbarcazioni coinvolte e l’accurata selezione del campo di regata garantiranno una competizione entusiasmante e dall’altissimo valore sportivo.

