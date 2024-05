I carabinieri di Mistretta hanno trovato 1 kg di hashish nascosto nel portabagagli

E’ stato fermato dai carabinieri alla guida della sua auto, a Mistretta. Nel portabagagli aveva cipolle, agli e… dieci panetti di hashish in sottovuoto, del peso di oltre 1 kg.

Un ambulante palermitano 41enne, già noto per questo tipo di reati, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e posto ai domiciliari, in attesa della decisione del giudice.