Venerdì 14 marzo il fenomeno della luna di sangue

Ecco l'orario per vederla. In Italia la visibilità dell'eclissi varierà a seconda della posizione geografica

Venerdì 14 un’eclissi lunare totale tingerà la Luna di una tonalità rossastra. Questo fenomeno, comunemente noto come “Luna di sangue”, sarà visibile in gran parte del pianeta. In Italia l’eclissi sarà parziale. Il momento migliore per osservare questo fenomeno sarà la notte tra il 13 e il 14 marzo. Chi se la perderà dovrà aspettare il 7 settembre per ammirare la prossima eclissi lunare totale.

Cos’è un’eclissi lunare totale e perché si verifica la Luna di sangue?

Un’eclissi lunare totale si verifica quando la Terra passa direttamente tra il Sole e la Luna, provocando la proiezione dell’ombra del nostro pianeta sulla superficie lunare. Durante l’allineamento di queste tre stelle, la Luna attraverserà l’ombra terrestre, ovvero la parte più scura dell’ombra del nostro pianeta.

La spiegazione della particolare tonalità che la Luna assume durante un’eclissi totale è dovuta a un fenomeno noto come diffusione di Rayleigh, che fa sì che il satellite venga immerso in una luce color rame, da cui deriva il termine “Luna di sangue”.

In pratica, l’atmosfera terrestre filtra le lunghezze d’onda più corte della luce solare, ovvero il blu e il verde. Ciò consente alle lunghezze d’onda più lunghe (rosso e arancione) di essere deviate e di raggiungere la superficie lunare. Si tratta di un effetto simile a quello provocato dai toni rosa, rossastri e viola all’alba e al tramonto.

Per lo stesso fenomeno fisico, quando la luce solare colpisce la Terra più direttamente, le lunghezze d’onda blu vengono divise e riflesse anziché assorbite, facendo apparire il cielo blu.

Fasi dell’eclissi e orari di osservazione dall’Italia

In Italia la visibilità dell’eclissi varierà a seconda della posizione geografica. in nessuna regione avremo eclissi totale, ma solo parziale. Saranno più fortunati gli abitanti delle regioni più occidentali, come Sardegna e Piemonte, dove ci sarà una copertura maggiore. Da noi, più ad est, l’eclissi si vedrà meno, ma nonostante questo il fenomeno sarà lo stesso visibile.

L’inizio dell’eclissi penombrale è fissato alle 04:57 della notte tra 13 e 14 marzo. In questa fase iniziale, la Luna entrerà nella penombra terrestre, provocando un leggero oscuramento che solitamente passa inosservato.

L’inizio dell’eclissi parziale sarà alle ore 05:09. La Luna inizierà a penetrare nell’ombra terrestre, che verrà osservata come un “morso” scuro sulla sua superficie.

Per godere appieno di questo fenomeno astronomico è importante tenere presente che, a differenza delle eclissi solari, che richiedono una particolare protezione per gli occhi, le eclissi lunari possono essere osservate a occhio nudo senza alcun rischio.