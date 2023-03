Venerdì all'Arcivescovado il concerto d'organo del maestro Gioffrè - Tempostretto

MESSINA. Venerdì sera, alle ore 20:15, il m° Domenico Gioffrè, sarà a Messina per presentare ed eseguire un programma interamente dedicato alla musica per organo di Cesar Franck e Johann Sebastian Bach. Gioffrè vive e lavora da tempo a Londra, dove dirige la Choral School della St John’s Church a Fulham. Sarà il primo recital organistico da solista in 4 anni, avendo passato appunto la maggior parte del tempo ad accompagnare e dirigere cori e orchestre nel Regno Unito. Lo strumento al quale si esibirà a Messina, è un pregiato gioiello nostrano: l’organo meccanico della Cappella dell’Arcivescovado, realizzato dalla ditta OSL di Messina su progetto fonico di Massimo Nosetti.

Appuntamento venerdì 31 marzo alle ore 20:15 presso la Cappella dell’Arcivescovado in via I Settembre, ingresso libero.