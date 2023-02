Venetico, la "Stefano D'Arrigo" riunisce gli alunni in una maxi festa con centinaia di partecipanti - Tempostretto

Un evento che ha coinvolto tutti i tre plessi scolastici, organizzato da alcune mamme per "promuovere aggregazione e unione" dopo gli anni difficili della pandemia

VENETICO – In uno storico locale di Spadafora si è tenuta una vera e propria maxi festa di carnevale, che ha coinvolto abitanti di tre Comuni, Venetico, Valdina e Roccavaldina. A partecipare sono stati centinaia dei 540 alunni che tra scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, animano ogni giorno i plessi dell’Istituto comprensivo Stefano D’Arrigo. Ma non si è trattato soltanto di un modo per festeggiare il carnevale quanto di un grande momento di unione, dopo gli anni bui della pandemia, alle spalle ma ancora presente a pochi passi da tutti.

Le mamme: “Dobbiamo promuovere aggregazione e unione”

A organizzarla sono state alcune mamme con uno spirito preciso: far ritrovare a bambine, bambini, ragazze e ragazzi quello spirito di socialità e spensieratezza che la loro fascia d’età merita. Una mamma spiega: “Noi genitori non dobbiamo arrenderci ma promuovere e incentivare l’aggregazione e l’unione, con genuino entusiasmo e collaborazione. Da questo credo nasce l’idea di una mega-festa, complice il carnevale, che potesse eccezionalmente riunire tutti i bambini e ragazzi appartenenti a diversi plessi, infanzia, primaria, secondaria di primo grado, dislocati sui comuni di Venetico, Valdina e Roccavaldina dell’Istituto comprensivo Stefano D’Arrigo”.

“Scuola è educare al sapere – conclude – ma soprattutto educare alla vita in tutte le sue tappe, senza corsa al traguardo, nel rispetto dell’età e dei tempi di ogni bambino. Questo è il tempo della spensieratezza e dei ricordi più belli”.

