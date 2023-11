Vera: "Mia figlia uccisa alla vigilia della prima udienza”. Giovanna: "La mia da chi si fidava" INTERVISTE - Tempostretto

LA TESTIMONIANZA "L'amore non è possesso..."

Le interviste a Vera e Giovanna. Storie di mamme coraggio che da anni non smettono di combattere. Nemmeno un giorno. Per far sì che la prevenzione faccia la differenza. E salvi vite.

Giordana è stata uccisa a Nicolosi, nel catanese dall’ex fidanzato nel 2015 all’età di 20 anni. “Mia figlia era cambiata – ha ripetuto e continua a ripetere Vera, la mamma – era stata praticamente annullata e svuotata. Ha subìto violenze che abbiamo denunciato. Ma è stata assassinata alla vigilia della prima udienza. La mia vita è finita con lei. E’ come se mi avessero dato l’ergastolo del dolore”. Ad assassinare Laura, invece, a soli 11 anni, nel 2014, sempre nella Sicilia Orientale, è stato il papà. “E purtroppo non avevo avvertito campanelli d’allarme”, spiega la mamma, Giovanna. Storie di violenza e di genitori che da anni non smettono di combattere. Nemmeno un giorno. Si prodigano per portare nelle scuole e nei luoghi in cui vengono invitati la loro esperienza di vita e quanto maturato in seguito alle tragedie che le hanno colpite. Per far sì che la prevenzione faccia la differenza. E salvi vite. Invocano entrambe leggi adeguate a combattere il fenomeno. Le loro parole sono preziose. In allegato il podcast con l’intervista integrale.

