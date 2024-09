Verso il corteo no ponte a Roma ed è battaglia sull’impatto ambientale

Mentre la Stretto di Messina consegna 239 risposte al ministero dell'Ambiente, Invece del ponte e gli altri comitati continuano la mobilitazione

MESSINA – Ponte sullo Stretto: saranno mesi importanti di battaglia sull’impatto ambientale della grande opera. E i comitati no ponte si preparano a una grande manifestazione nazionale a Roma. Si entra intanto nel merito dei problemi e, il giorno in cui vengono consegnate al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica le risposte a 239 richieste di chiarimenti, non manca la voce polemica di “Invece del ponte”. Ecco la nota: “La società Stretto di Messina ha consegnato al Mase le risposte alle innumerevoli contestazioni e richieste di integrazione mosse al progetto dell’inutile ponte dalla Commissione Via (Valutazione d’impatto ambientale). Le valuteremo con attenzione e, certamente, anche stavolta le smonteremo ad una ad una”.

Ci saranno quindi le controdeduzioni del movimento no ponte rispetto alle posizioni della società. E insiste il comitato: “Ci basta leggere le conclusioni riportate nel solito comunicato trionfante dell’ad Ciucci. In sintesi ci fa sapere che valuteranno nel tempo, in corso d’opera, se le misure che intendono prendere in tema di mitigazione dell’impatto ambientale risulteranno davvero efficaci. Cioè – traduciamo – intanto devastiamo, poi vedremo se saremo riusciti a mitigare lo scempio. Non ve lo consentiremo, difenderemo lo Stretto ed il nostro territorio”.

