Vertice a Messina sulla crisi idrica, Giardini tra i Comuni capofila per il monitoraggio

Comuni uniti per salvare l'acqua, la ricetta per superare l'emergenza

MESSINA – L’obiettivo è chiaro: evitare che la siccità trasformi l’estate in un incubo. Le istituzioni sono al lavoro, ma la collaborazione di tutti è fondamentale. Il Palazzo del Governo di Messina è stata la sede du un incontro di un importante vertice istituzionale per affrontare le criticità legate alla gestione idrica nella provincia di Messina, in vista della prossima ed imminente “calda” stagione. La riunione, presieduta dalla prefetta Cosima Di Stani e dal sindaco metropolitano Federico Basile, ha visto la partecipazione della maggioranza dei primi cittadin dell’area vasta.

Oltre ai rappresentanti dei comuni, erano presenti anche l’Autorità di Bacino (con il segretario generale Leonardo Santoro), il dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti, l’Assemblea territoriale idrica di Messina, il dipartimento regionale di Protezione civile e l’Ufficio del Genio civile di Messina. L’assessore Ferdinando Croce ha rappresentato il Comune di Giardini Naxos. Durante l’incontro, è stato evidenziato un calo significativo della portata idrica in diversi territori provinciali.

Di conseguenza, gli esperti del Genio civile di Messina condurranno una valutazione specifica su richiesta di ciascun comune, previa verifica delle condizioni sul Piano regolatore generale degli acquedotti, al fine di individuare le cause di tale fenomeno. Il Comune di Giardini Naxos si è impegnato ad avviare tempestivamente la valutazione, con particolare attenzione al quartiere di Ortogrande. Inoltre, la prefetta ha designato il Comune di Giardini Naxos tra i dieci comuni capofila incaricati di monitorare la situazione, specialmente in vista dell’estate imminente.