De Luca: "L'ordinanza di chiusura delle scuole rimane in vigore"

"Revocherò l’ordinanza quando avrò la certificazione che non ci sono rischi sotto il profilo sismico". Lo ha dichiarato il sindaco di Messina e della Città metropolitana Catano De Luca al termine del vertice con il presidente della Regione, Nello Musumeci. Sarà istituita l’unità di crisi regionale con i rappresentanti della protezione civile, dell' assessorato alle Infrastrutture, dell'assessorato alla Pubblica istruzione e delle città metropolitane". Il sindaco di Messina è stato designato dal presidente dell’ Anci Sicilia quale rappresentante nell'unità di crisi.

La città di Messina è stata individuata per il progetto pilota di redazione delle schede Aedes che consentirà ad una task force formata da tecnici della protezione civile e del genio civile di stabilire entro un mese la vulnerabilità sismica di tutti i plessi scolastici.

Domani mattina (mercoledì) alle 10, il sindaco De Luca incontrerà il Prefetto di Messina per discutere dell’ordinanza di chiusura delle scuole "che allo stato attuale - ha dichiarato il primo cittadino di Messina - rimane in vigore fino a quando la camera dei deputati non approverà il cosiddetto mille proroghe che consente di usufruire di un altro anno per poter adeguare i plessi scolastici alle norme antisismiche ed antincendio.

Siamo stati bacchettati dall’assessore regionale alla pubblica istruzione Roberto La Galla - prosegue De Luca - per non aver presentato istanze idonee in occasione dei vari bandi regionali che hanno messo a disposizione centinaia di milioni di euro per queste finalità.

Domani mattina sarà istituito un gruppo di progettisti interni al comune per realizzare un parco progetti di messa in sicurezza di tutti i plessi scolastici al fine di ottenere le risorse che già altre città hanno avuto assegnate in questi anni. Se a Messina le scuole apriranno ad ottobre - conclude il sindaco - che problema c’è?".