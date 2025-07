Via al secondo ciclo del piano di disinfestazione contro la zanzara tigre

Gli interventi sono promossi da Messina Servizi e programmati su tutto il territorio cittadino nell’ambito delle attività previste dal contratto di servizio

Prende il via oggi, mercoledì 16 luglio, alle ore 22, il secondo ciclo del piano di disinfestazione contro la zanzara tigre promosso da Messina Servizi e programmato su tutto il territorio cittadino nell’ambito delle attività previste dal contratto di servizio.

Gli interventi, organizzati secondo una pianificazione ciclica, si svolgeranno durante i mesi estivi e interesseranno progressivamente le aree sud, centro e nord della città, con l’obiettivo di contenere la proliferazione di insetti infestanti, in particolare la zanzara tigre. Per questo secondo ciclo sono previste undici giornate che copriranno in maniera capillare tutte le aree della città, con particolare attenzione ai quartieri collinari, costieri e densamente abitati.



Il primo intervento oggi, mercoledì 16 luglio, dalle 22, interesserà l’Area Sud a partire da Altolia, Molino, Giampilieri, Giampilieri Marina, Pezzolo, Briga Superiore e Briga Marina, mentre in Area Centro dalle ore 22 si procederà a Gravitelli (comprese le case popolari, via Padre Nino Trovato e via Pietra Santa), Valle degli Angeli, Piazzetta Palmara e via del Santo, quadrato ospedale Piemonte e Messina 2.



Domani, giovedì 17 luglio, si proseguirà dalle 22 in Area Sud a Santo Stefano di Briga, Santa Margherita paese e lungomare, Ponte Schiavo, Runci, Santa Margherita Marina, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna e Galati Marina. Nello stesso giorno in Area Centro dalle 22 si interverrà a Camaro San Paolo, San Luigi, Camaro Superiore, Mito, via Polveriera, Bisconte, Cataratti e Fondo Pugliatti.



Venerdì 18 luglio gli interventi in Area Sud dalle 22 avranno luogo a Tipoldo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Larderia Superiore e Inferiore, Mili Marina e Mili Moleti, Tremestieri, mentre in Area Centro si interverrà dalle 22 in Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Montepiselli Inferiore e Superiore, Rione Fondo Ruggeri, Fondo Sterio e via Puntale Arena, Cristo Re, via dei Carrai e limitrofe, via Dina e Clarenza, via Saccano e piazza Basicò, via Grattoni, via Rocca Guelfonia e limitrofe, Scoppo.



Sabato 19 luglio in Area Sud si interverrà dalle 22 a Santa Lucia e in Area Nord in via Duca degli Abruzzi, Quadrato via Brasile, via Principessa Mafalda e via Fulci, San Licandro, Annunziata, via Olimpia, via Umberto Fiore e Conca d’Oro.



Lunedì 21 luglio dalle 22 si proseguirà in Area Sud a Zafferia, Villaggio UNRRA, Pistunina e Villaggio CEP. Nello stesso giorno in Area Nord dalle 22 in Torrente Trapani alto, via Nuova Panoramica, viale Regina Elena, viale della Libertà, Quadrato piazza Castronovo (lato mare e monte), Quadrato Manzoni, via Palermo e Badiazza.



Martedì 22 luglio le operazioni di disinfestazione avranno luogo dalle 22 in Area Sud a Contesse, Minissale, Quadrato Gazzi e viale Gazzi, Rione Taormina e Quadrato ZIR. Nello stesso giorno, in Area Nord le attività continueranno dalle 22 a Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Nicola e San Michele.



Mercoledì 23 luglio dalle 22 gli interventi interesseranno in Area Sud a Cumia Inferiore e Superiore, Bordonaro, Bordonaro Case Gialle, San Filippo Superiore e Inferiore, Piano Stella, Case Gescal, San Giovannello e Baglio, mentre in Area Nord si procederà a Villaggio Giostra.



Giovedì 24 luglio si proseguirà in Area Sud dalle 22 a Villaggio Aldisio, Mangialupi e Fondo Fucile e contemporaneamente in Area Nord a Ortoliuzzo, Rodia – Marmora, San Saba, Spartà e Acqualadrone.



Venerdì 25 luglio dalle 22 le attività di disinfestazione in Area Centro avranno luogo in Circonvallazione, Quadrato Rione Ferrovieri, Provinciale, Rione Cannamele, Quartiere Lombardo, Quadrato Quartieri nuovi della Mosella e nel quadrilatero compreso tra fontana di Nettuno e viale Giostra. In Area Nord dalle 22 si opererà a Salice, Gesso, Castanea delle Furie, Torrente Papardo, Sperone, Curcuraci e Faro Superiore.



Sabato 26 luglio si proseguirà in Area Centro dalle 22 Quadrato Duomo, Stazione, Università e Teatro, Quadrato tra viale Boccetta, via Palermo, via Garibaldi e viale Regina Margherita, Quadrato Cgil, Orto Botanico e Tommaso Cannizzaro alta. In Area Nord sempre dalle 22 si interverrà a Ganzirri Paese, Giro Lago e Torre Faro.



Infine, lunedì 28 luglio, a partire dalle 22 il secondo ciclo di disinfestazione si concluderà in Area Centro con gli interventi in via Industriale, San Raineri e Quadrato via Don Blasco, Quadrato San Paolino, Cortina del Porto, Villa Thalatta e via Garibaldi e in Area Nord a Paradiso, Contemplazione, Pace (comprese le case popolari), Sant’Agata, Granatari e Mortelle.



Si invita la cittadinanza ad evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, a mettere al riparo gli animali domestici, a chiudere finestre e balconi e a lavare accuratamente frutta e verdura coltivate.



In caso di condizioni meteorologiche avverse, il calendario potrà subire variazioni.

Per ogni aggiornamento si invita a consultare i canali ufficiali di Messinaservizi Bene Comune.