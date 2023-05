Via Brasile, il varco chiuso e l'effetto imbuto: traffico in tilt sulla circonvallazione - Tempostretto

La Quinta municipalità vuole chiedere di riaprire la strada. Intanto gli automobilisti restano in coda, tra esasperazione e clacson selvaggio

MESSINA – Visibilità, aiuole, parcheggi selvaggi e, soprattutto, un grave incremento di traffico sulla circonvallazione. Erano stati questi i problemi segnalati con rabbia dai cittadini del viale Regina Elena e di Via Brasile, dopo la chiusura del varco che collegava le due strade fino a pochi giorni fa, garantendo un importante sbocco verso il Viale della Libertà e una via di fuga a molte auto. Le stesse che ora, invece, si incolonnano lungo la circonvallazione e restano imbottigliate, generando lunghe file e un caos non indifferente.

I cittadini l’avevano già ipotizzato e annunciato e così, in effetti, è stato. Alcuni messinesi segnalano che già nel corso della mattinata, soprattutto poco prima dell’ora di pranzo, il traffico in tilt ha causato anche il rallentamento di un paio di ambulanze. Il rischio è che possa accadere ancora e che senza una via di fuga le vetture possano vivere ogni giorno la stessa situazione. Martedì prossimo, intanto, il consiglio della Quinta municipalità si riunirà in cerca di soluzioni e non è escluso che possa essere chiesta la rimozione dell’ordinanza.

