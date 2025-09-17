Via Catania. Parcheggi vietati per 20 anni “sulla carta”, ora diventano regolari

Verrà installata una nuova barriera divisoria con la linea tranviaria

Per vent’anni è stato divieto di fermata “poiché in adiacenza alla sede tranviaria”. Ma l’adiacenza alla sede tranviaria, in realtà, non implica un necessario divieto di fermata. E infatti ora si cambia. Ci saranno 17 nuovi stalli di sosta in via Catania, nel tratto compreso tra via Cardinale Guarino e via Serena, quello “famoso” perché il Comune aveva pensato di farci il binario unico, prima che l’idea venisse bocciata da Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Lì, in realtà, le auto hanno sempre parcheggiato, sfruttando lo spazio libero, persino in diagonale o in seconda fila (come da foto principale), e il divieto è spesso rimasto solo su carta e cartelli, tanto che le due corsie previste spesso non sono garantite, con ripercussioni sul traffico.

La nuova barriera

Per garantire la sicurezza, verrà installata una barriera continua tra i parcheggi e la sede del tram, che sostituirà gli attuali archetti metallici. Contestualmente, sarà realizzato un percorso pedonale largo un metro. Inoltre, l’ordinanza prevede la creazione di nuovi attraversamenti pedonali con relativa segnaletica e l’installazione di dissuasori di sosta per proteggere i passanti.

L’ordinanza specifica che i nuovi stalli possono essere attivati con effetto immediato, ma la barriera continua dovrà essere obbligatoriamente realizzata prima della ripresa del servizio tranviario.