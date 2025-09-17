 Via Catania. Parcheggi vietati per 20 anni “sulla carta”, ora diventano regolari

Via Catania. Parcheggi vietati per 20 anni “sulla carta”, ora diventano regolari

Marco Ipsale

Via Catania. Parcheggi vietati per 20 anni “sulla carta”, ora diventano regolari

mercoledì 17 Settembre 2025 - 13:30

Verrà installata una nuova barriera divisoria con la linea tranviaria

Per vent’anni è stato divieto di fermata “poiché in adiacenza alla sede tranviaria”. Ma l’adiacenza alla sede tranviaria, in realtà, non implica un necessario divieto di fermata. E infatti ora si cambia. Ci saranno 17 nuovi stalli di sosta in via Catania, nel tratto compreso tra via Cardinale Guarino e via Serena, quello “famoso” perché il Comune aveva pensato di farci il binario unico, prima che l’idea venisse bocciata da Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Lì, in realtà, le auto hanno sempre parcheggiato, sfruttando lo spazio libero, persino in diagonale o in seconda fila (come da foto principale), e il divieto è spesso rimasto solo su carta e cartelli, tanto che le due corsie previste spesso non sono garantite, con ripercussioni sul traffico.

La nuova barriera

Per garantire la sicurezza, verrà installata una barriera continua tra i parcheggi e la sede del tram, che sostituirà gli attuali archetti metallici. Contestualmente, sarà realizzato un percorso pedonale largo un metro. Inoltre, l’ordinanza prevede la creazione di nuovi attraversamenti pedonali con relativa segnaletica e l’installazione di dissuasori di sosta per proteggere i passanti.

L’ordinanza specifica che i nuovi stalli possono essere attivati con effetto immediato, ma la barriera continua dovrà essere obbligatoriamente realizzata prima della ripresa del servizio tranviario.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Messina tra discariche a cielo aperto, fogne e la bellezza da riscoprire
L’affascinante fenomeno atmosferico della Cintura di Venere, ecco quando osservarlo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED