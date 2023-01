Via Cicerone, c'è già il primo danno: aiuola rotta e pianta sul marciapiede - Tempostretto

Ko una delle piantine dell'orto botanico. Un danno "piccolo" ma emblematico, a 10 giorni dalla riapertura della via dopo la sistemazione

MESSINA – Che sia stato un motorino, un passante o un gruppo di vandali. Che sia stato fatto apposta o sia stata una tragica fatalità. Fatto sta che in Via Cicerone, a dieci giorni dall’inaugurazione, c’è già la prima aiuola “rotta”. Sulla viuzza pedonale appena ristrutturata, “presentata” alla città il 23 dicembre, spunta così il primo danno.

Una pianta è già stata sradicata

Nella prima delle quattro aiuole presenti, per chi entra in strada da Via Cesare Battisti verso Via Università, una delle piante presenti e sistemate dall’Orto botanico “Pietro Castelli”, è già stata sradicata e gettata via, con un masso spostato, pietre rotte e carta e plastica a fare da cornice. Un peccato, per una strada che nei giorni scorsi, a causa delle chiusure al traffico imposte per i concerti dei Negramaro e di Capodanno, è stata riscoperta dai cittadini, non avvezzi a percorrerla in passato, per il buio, le condizioni della pavimentazione e i cattivi odori.

Un danno non enorme ma simbolico

Al vicesindaco Salvatore Mondello durante le interviste alla presentazione era stato chiesto proprio se avesse il timore di eventuali danni o vandali. “Abbiamo fatto predisporre le telecamere proprio per questo motivo. La strada sarà visionata 24 ore su 24 e quindi saremo pronti a trovare eventuali malintenzionati”, aveva risposto. Chissà se chi ha rotto l’aiuola e la pianta ha immaginato di essere ripreso. Non si tratta di un danno irreparabile, ma è il simbolo di un problema non indifferente: qualcosa di “nuovo” e ripulito è stato già vandalizzato dopo soltanto pochi giorni.

