Via Consolare Pompea, marciapiede pericoloso. Minutoli: "Lavori iniziati" - Tempostretto

Due giorni dopo la lettera a Tempostretto, l'intervento grazie al progetto "Messina accessibile", comunica l'assessore

MESSINA – “Caro sindaco, sistema i marciapiedi. In via Consolare Pompea mia madre è caduta, inciampando, e si è fratturata una costola”. Un lettore scrive al Comune e poi al nostro giornale, raccontando che vive lontano da Messina ma che vorrebbe che la nostra città fosse finalmente a misura di pedone e di civiltà. Due giorni dopo la pubblicazione, e poco tempo dopo l’invio al dipartimento, l’assessore Massimo Minutoli informa Tempostretto che i lavori sul marciapiede sono in corso da oggi, come s’evince dalla foto in evidenza.

Il tutto, fa sapere l’assessore, grazie ai fondi per il progetto “Messina accessibile”: sei milioni e mezzo per marciapiedi, scivoli e incroci. Il progetto è in corso d’opera.