Via delle Mura. Cinta daziaria verso il restauro ma i residenti chiedono varchi e spazi liberi

Progetto per il restauro del muro storico del 1852, ma gli abitanti vogliono interventi per la sicurezza

E’ una parte del muro di cinta daziaria del 1852 e per questo al centro di un progetto di restauro, finanziato con fondi Pnrr, 500mila euro, con scadenza entro il 30 giugno 2026. Ma i residenti di via delle Mura tornano a ricordare che quel muro divide una strada urbana “già stretta e con sbocco unilaterale su una sola scalinata”, creando forti criticità di accesso, sicurezza e fruizione, in particolare per la difficoltà di accesso e manovra dei mezzi di soccorso.

Hanno promosso una raccolta firme e l’hanno inviata al sindaco Federico Basile, alla responsabile unica del procedimento, della Città Metropolitana di Messina, arch. Concetta Spagnolo, e al direttore generale della Città Metropolitana di Messina, Giuseppe Campagna.

La richiesta è di tener conto di sei esigenze:

Sicurezza, accessibilità e mobilità: l’adeguamento della viabilità per garantire la sicurezza pedonale, l’accesso ai mezzi di soccorso e la mobilità per i disabili. Tra le proposte una Ztl per i soli residenti e la trasformazione della scalinata a nord del muro in una via di fuga collegata con viale Regina Margherita, insieme alla realizzazione di percorsi alternativi o modifiche strutturali al muro stesso, nel rispetto del vincolo, per evitare la frammentazione dello spazio urbano. Riqualificazione funzionale dell’area ex baraccopoli: gli abitanti chiedono l’ammodernamento della rete di servizi e sottoservizi esistente, la destinazione di parte degli spazi liberati a verde pubblico, aree sociali, spazi di gioco e incontro, e la realizzazione di servizi di quartiere essenziali (illuminazione, raccolta rifiuti, fermate del trasporto pubblico). Tutela dell’abitabilità: misure di mitigazione (polveri, rumori, accesso) e affidamento di manutenzioni durature per il contenimento delle polveri sottili generate dalla continua disgregazione del muro. Coinvolgimento attivo della cittadinanza: un appello alla trasparenza e partecipazione, con la richiesta di convocazione di assemblee pubbliche e la pubblicazione chiara di documenti tecnici, cronoprogrammi e criteri di intervento. Compatibilità tra tutela culturale e uso sociale del bene: la proposta di una valutazione approfondita di interventi che, pur rispettando il vincolo, permettano un uso pubblico del muro restaurato, ad esempio per funzioni culturali, artistiche o sociali, escludendo progetti che aggravino l’isolamento del quartiere, creando invece varchi di passaggio nel muro, sezionando e trasportando alcune sezioni al Museo Regionale di Messina. Collaborazione con altri Enti: armonizzare la pianificazione con altri interventi già finanziati e affidati al commissario del Governo per il Risanamento delle Baraccopoli, al fine di garantire efficienza e ottimizzare i benefici per la collettività.

L’obiettivo comune è trasformare un progetto di restauro in un’opportunità di rigenerazione urbana e di miglioramento della qualità della vita.

