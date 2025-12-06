Via delle Mura, trattativa in corso per l’acquisizione dell’ultima casetta da demolire

Il progetto prevede parcheggi, un’area verde con aiuole, alberi e panchine, oltre al rifacimento completo del manto stradale

Su un lato della strada è stato installato il divieto di sosta e non mancano i controlli della Polizia Municipale, che però non possono essere h 24. Così, in via delle Mura, i problemi causati dalla sosta selvaggia non mancano.

Ma quando inizieranno i previsti lavori di riqualificazione? “Si sta concludendo una trattativa complessa per l’acquisizione dell’ultima abitazione – aggiorna Renato Coletta, consigliere della IV Municipalità -. Solo dopo sarà possibile procedere alla demolizione e alla cantierizzazione dell’area prevista dal progetto di risanamento. Il piano comprende la realizzazione di parcheggi, un’area verde con aiuole, alberi e panchine, oltre al rifacimento completo del manto stradale e dei sottoservizi presenti nel sottosuolo”.

Per quanto concerne invece il tratto della cinta daziaria ottocentesca, vincolata dalla Soprintendenza, “l’Amministrazione ha già avviato un progetto di risanamento e consolidamento delle parti maggiormente danneggiate per garantirne la sicurezza e la tutela. Riguardo le presunte difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso nel tratto che costeggia il muro storico, va chiarito che tali problemi derivano principalmente dalle auto dei residenti parcheggiate davanti alle case, che restringono la carreggiata. Ho inoltre richiesto all’Amministrazione di intervenire per la messa in sicurezza del muro di confine del convento di Lourdes, così da eliminare una situazione di pericolo e quindi poter recuperare un’area da adibire a parcheggio” – conclude Coletta.

