Il ciclone Harry flagella la zona sud di Messina. Viaggio nei villaggi devastati dalla mareggiata VIDEO

Silvia De Domenico

mercoledì 21 Gennaio 2026 - 15:30

Attività commerciali distrutte e case allagate: la conta dei danni da Santa Margherita a Mili, a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il ciclone Harry risparmia il centro di Messina ma flagella la zona sud. Viaggio nei villaggi devastati dalla mareggiata.

La conta dei danni da Santa Margherita a Mili

Attività commerciali distrutte, case allagate e abitazioni danneggiate. A Giampilieri, Santa Margherita, Ponte Schiavo, Galati e Mili inizia la conta dei danni.

Sopralluogo nei luoghi più colpiti

Il sindaco Federico Basile e gli assessori Massimo Minutoli e Francesco Caminiti hanno visitato alcune delle zone più colpite dalle onde alte. La furia del mare ha spazzato via due lidi sulla spiaggia di Santa Margherita, gli stabilimenti balneari Zahir e Beautiful Beach, e devastato i ristoranti La Vela e Tortuga a Ponte Schiavo. A dare supporto ai cittadini gli operatori e i volontari della Protezione Civile comunale, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Sul posto anche il consigliere comunale Giuseppe Busà, la consigliera della I Municipalità Franca Sciliberto e il presidente Alessandro Costa.

Vedi qui la galleria fotografica

