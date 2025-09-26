 Via don Blasco, oggi apre il nodo Santa Cecilia

Marco Ipsale

venerdì 26 Settembre 2025 - 07:10

Appuntamento alle 11 a Messina. La viabilità cambia di nuovo

MESSINA – L’attesa è finita. Dopo una lunga serie di rinvii, la scadenza di fine mese è stata rispettata: oggi, alle 11, aprirà il nodo Santa Cecilia, penultimo tratto della nuova via don Blasco.

Il cantiere per il completamento della via non si fermerà, però. L’ultimo tratto da completare sarà la demolizione e la ricostruzione del ponte Portalegni, quello che collega il cavalcavia alla vecchia via don Blasco.

Per consentire questi lavori, il ponte sarà chiuso a partire da lunedì 29 settembre e, per ora, fino al 31 dicembre. È probabile che i lavori si prolunghino, dato che dovrebbero durare almeno cinque mesi.

La viabilità cambia di nuovo

Per soli tre giorni, da oggi, venerdì 26, a domenica 28 settembre, sarà finalmente possibile percorrere l’intera nuova via don Blasco, dal cavalcavia a viale Gazzi e viceversa.

Se finora si poteva usare il cavalcavia solo verso sud, per poi incontrare il blocco dei lavori per il nodo Santa Cecilia, con l’apertura di quest’ultimo si potrà proseguire. Ma da lunedì 29 settembre la strada si bloccherà di nuovo, questa volta sul lato nord, a causa della chiusura del ponte Portalegni.

