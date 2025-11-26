 Via don Blasco. Rete idrica provvisoria in attesa della demolizione del viadottino

Marco Ipsale

mercoledì 26 Novembre 2025 - 08:30

Lavori in corso sul tratto tra il cavalcavia e la vecchia via don Blasco

Dal 1. al 5 dicembre l’Amam realizzerà una rete idrica provvisoria nel tratto iniziale di via don Blasco, propedeutica alla successiva demolizione e ricostruzione del ponte Portalegni.

Il “viadottino”, come viene chiamato, rappresenta l’ultimo segmento per rendere pienamente funzionale l’intera arteria stradale di collegamento tra la zona sud e il porto di Messina.

I lavori sul ponte sono iniziati a fine settembre 2025, subito dopo l’apertura al transito del penultimo tratto, il Nodo Santa Cecilia. Ma prima della demolizione e posa della nuova struttura è necessario lo spostamento di fognature, cavi Enel e idrici.

La costruzione del nuovo viadotto sarà realizzata con elementi prefabbricati, in particolare travi in acciaio zincato a caldo, una tecnica che mira ad accelerare i tempi di realizzazione rispetto ai metodi tradizionali.

