Via Evemero. Vanno giù le baracche abbandonate FOTO

Sgomberate da una decina d'anni, non erano ancora state demolite

Una decina di baracche sgomberate da dieci anni ma mai demolite. Rimaste in piedi senza porte e finestre, dalle quali alcuni cittadini “intelligenti” si sono “divertiti” a gettare dentro di tutto. Siamo in via Evemero, a pochi passi dall’ex grande baraccopoli di Fondo Fucile e alle spalle della palestra dell’Istituto “Minutoli”.

C’erano circa 25 tonnellate di spazzatura, amianto compreso. Ora che tutto è stato rimosso, si passa alla fase delle demolizioni, che durerà ancora circa un mese.

Le altre demolizioni

Più lunghe, invece, le operazioni in via Catanoso. I lavori sono iniziati lo scorso 25 settembre e dovrebbero durare cinque mesi. Baracche che erano state costruite su un piccolo torrente, che poi confluisce nel Gazzi, a ridosso di uno dei muri perimetrali del Policlinico.

Prossime demolizioni in programma a Largo Diogene (anche questa in zona Fondo Fucile), ex Lavatoio a Giostra e Camaro Sottomontagna. Sotto il ponte ferroviario di viale Europa, nel tempo, sono state già demolite tante baracche. Ne restano in piedi circa 30 lato mare e 10 lato monte.

E dopo le demolizioni si punta anche a riqualificare. E’ il caso di Salita Tremonti, dove lunedì scorso sono stati consegnati i lavori. In questo servizio abbiamo raccontato come cambierà volto, nei prossimi nove mesi, quest’area ai piedi del viale Giostra.