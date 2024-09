Risanamento, le ruspe tornano a Fondo Fucile. Giù la micro baraccopoli di via Evemero VIDEO

Contiene 25 tonnellate di rifiuti. Scurria: "Le demolizioni continueranno per tutto l'autunno"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’autunno delle demolizioni comincia da via Evemero. Le ruspe sono tornate in azione a Fondo Fucile, questa volta ad essere abbattuta sarà una micro baraccopoli. Circa 1.000 metri quadrati contenenti 25 tonnellate di rifiuti, compreso l’amianto sui tetti. Una decina di baracche che erano state sgomberate più di 10 anni fa e che purtroppo sono rimaste in piedi. E negli anni si sono trasformate in una vera e propria discarica.

L’autunno delle demolizioni delle micro baraccopoli

Le demolizioni dureranno circa due mesi e costeranno circa 50.000€ all’ufficio commissariale. Ma non sarà l’unica micro baraccopoli a sparire durante la stagione autunnale. Ne seguiranno altre, sempre di baracche abbandonate da anni, e proseguiranno quelle delle baraccopoli più grandi già programmate per l’anno 2024. A partire da via Catanoso, passando per Largo Diogene, ex Lavatoio a Giostra e Camaro Sottomontagna.

“Il risanamento non va in vacanza. Lavoriamo tutti i giorni”

“Il risanamento non è andato in ferie nemmeno quest’anno”, dichiara il sub commissario Marcello Scurria. “Anche se non si vedono ruspe in azione in città non significa che ci siamo fermati. Il lavoro è complesso e richiede diversi passaggi, ma posso tranquillizzare tutti: siamo sul pezzo e lavoriamo tutti i giorni”, conclude.

