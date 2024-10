Alberi, attrezzi, campi da basket e bocce: in 9 mesi il viale Giostra cambierà volto VIDEO

Sport, verde e spazi aperti per spazzare via il degrado. 270 giorni per realizzare l'opera dove c'erano le baracche di Salita Tremonti

MESSINA – Tanto dureranno i lavori per ridare dignità ad un luogo per decenni occupato da baracche. Salita Tremonti nei prossimi 9 mesi si trasformerà in un’area verde con alberi, panchine, vialetti per passeggiare e impianti sportivi. Un’area di 4.400 mq in cui nei prossimi 270 giorni sorgeranno due campi da basket e bocce e verranno posizionati attrezzi per fare sport all’aria aperta.

La chiesetta sconsacrata circondata da baracche

Accanto all’area che verrà riqualificata persistono ancora delle baracche, con superfetazioni che hanno letteralmente reso inarrivabile una vecchia chiesetta sconsacrata. “Anche qui interverremo e libereremo la chiesa circondata da queste costruzioni”, precisa il sub commissario al Risanamento Marcello Scurria.

Mondello: “E’ il momento delle opere di urbanizzazione”

“Sul viale Giostra si è costruito molto per dare alloggi ai cittadini, ora è il momento delle opere di urbanizzazione che danno qualità ai quartieri“, dichiara li vicesindaco e assessore al Risanamento Salvatore Mondello. “Quest’opera in particolare pensa alla qualità della vita dei giovani ma anche degli anziani”.

Rigenerazione urbana per riprendersi il territorio

La prefetta Cosima Di Stani ha sottolineato l’importanza di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana proprio nel quartiere di Giostra. “Solo così, riprendendosi il proprio territorio, ci si può affrancare da situazioni di degrado che purtroppo connotano questa zona di Messina”, dichiara Di Stani.

La consegna dei lavori

E’ questo il progetto affidato dall’ufficio commissariale di Marcello Scurria all’impresa Emma. Ha una durata di 270 giorni e costerà poco più di 800.000 Euro. Alla consegna dei lavori erano presenti la prefetta Cosima Di Stani, il sindaco Federico Basile, il vice Salvatore Mondello, l’ingegnere capo del Genio civile Santi Trovato, il presidente di Arisme Vincenzo La Cava e il presidente della V Municipalità Raffaele Verso e i componenti dell’ufficio commissariale.

Cosa prevede il progetto

Il progetto prevede l’implementazione delle aree verdi, la realizzazione di spazi destinati ad attività ricreative, sportive ed alla socializzazione, percorsi pedonali e sistemazioni di carattere stradale. L’intero intervento è caratterizzato dall’utilizzo di soluzioni attente alla compatibilità ecologica e alla sostenibilità. Lungo Salita Tremonti è prevista la realizzazione di un nuovo marciapiede contornato da una nuova alberatura di Platani. Per la parte interna è prevista una sistemazione a verde e un disegno di percorsi pedonali.

Nella parte inferiore sarà realizzata una zona pianeggiante tramite una piccola scarpata realizzata in massi ciclopici verso viale Giostra e a lato di Salita Tremonti. Al centro è collocata una zona ludica comprendente un mezzo campo da basket, un’area con pavimentazione antitrauma adatta ad ospitare attrezzature fitness e un’area a prato destinata alla collocazione di attrezzature per il cardio training.

A nord del campo da basket sono previste una zona a prato e sistemazioni a verde. L’area è servita da molteplici percorsi pedonali che la collegano alle due strade perimetrali lungo le quali sono predisposti due filari d’alberi ad alto fusto oltre ad una staccionata in legno di protezione immersa in una fascia di macchia arbustiva bassa. Lungo il perimetro su Viale Giostra è realizzato un fosso disperdente per la raccolta delle acque meteoriche. Un altro bacino disperdente per la raccolta delle acque è realizzato nell’area retrostante il campo da basket e antistante il fabbricato della “chiesetta”, unico preservato dalle opere di demolizione.

Nella parte superiore saranno collocati due campi da bocce amatoriali. Il sistema di molteplici percorsi pedonali consente di realizzare anche tre tracciati per la corsa: un percorso breve interno al parco, un percorso intermedio che segue il perimetro ed un percorso lungo che si estende fino al vicino Parco della Magnolia.

È prevista l’installazione di corpi illuminanti con tecnologia Led all’interno, lungo i sentieri di progetto e lungo la strada di accesso al complesso IACP. Gli impianti sportivi saranno illuminati con apparecchi appositamente dedicati.

