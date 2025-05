Ancora una segnalazione di auto parcheggiate sul marciapiede

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 3668726275: “Via Felice Bisazza,di fronte a un noto garage”.

La foto evidenzia come il marciapiede sia quasi totalmente ostruito dalle macchine. Oltretutto si possono notare le condizioni pessime del percorso riservato ai pedoni, coperto da asfalto in qualche zona dissestato che non rende agevole il transito delle persone già messo a dura prova dalle macchine parcheggiate in modo incivile.