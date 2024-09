Giriamo la segnalazione a Messina Servizi per un tempestivo intervento

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La piazzetta in via Felice Bisazza in stato di abbandono e incuria. Perché non curare quel poco di verde che c’è in città?”.

Giriamo la segnalazione a Messina Servizi affinchè possa predisporre al più presto un intervento di sistemazione.