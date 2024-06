La distribuzione dell'acqua ha molte criticità

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno. Via Giolitti,165, Quartiere lombardo, piani alti, da 3 giorni senza acqua. Poca pressione e i serbatoi non si riempiono. Siamo costretti a chiedere l’ausilio delle autobotti. Perché non si riesce a riesce a risolvere questo annoso problema?”.