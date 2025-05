Via libera alla Fondazione Taormina, i fondi arrivano dalla tassa di soggiorno

La dotazione finanziaria prevista per il 2026 è di 1,2 milioni di euro. Sarà il braccio operativo del Comune per la promozione del brand Taormina

TAORMINA – Nasce la Fondazione Taormina: sarà il braccio operativo dell’Amministrazione comunale per la promozione turistica e del brand taorminese. Il via libera è arrivato dal Consiglio comunale, con i voti favorevoli della maggioranza che ha dato l’ok allo schema di statuto, al business plan e alla relazione tecnica istruttoria. La minoranza, invece, ha votato in modo frammentario. Tre i pareri contrari, quelli di Luca Manuli e Nunzio Corvaia (“Rinascimento Taormina”) e Marcello Passalacqua (“Impegno civico per Taormina). Tre anche gli astenuti: Lucia Gaberscek e Andrea Carpita (“Impegno civico per Taormina”) e Maria Rita Sabato (“Rinascimento Taormina”).

Come funzionerà la Fondazione Taormina

Nella Fondazione Taormina, oltre al Comune, potranno entrare anche soci partecipanti e soci sostenitori. Gli organi previsti sono presidente, consiglio di indirizzo, sovrintendente, comitato scientifico e revisore dei conti. Quanto alla dotazione finanziaria, il Comune girerà alla Fondazione Taormina il 25% degli introiti della tassa di soggiorno, con una previsione di 1,2 milioni di euro per il 2026, ma potranno esserci altri introitino come ad esempio la quota dei biglietti venduti al Teatro Antico per gli spettacoli.

Articoli correlati