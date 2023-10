Via Nicaragua, "pubblica ma privata": la sentenza è esecutiva - Tempostretto

La soddisfazione del Consiglio della V Municipalità: "I cittadini tornano a usufruire di un pubblico passaggio per diverso tempo negato"

MESSINA – Via Nicaragua è privata ma a uso pubblico. Lo ha stabilito una sentenza della Corte d’appello di Messina, che ha confermato quella del Tribunale datata dicembre 2023. E adesso, dopo un lungo contenzioso, la sentenza è diventata esecutiva, dato che non è stato presentato ricorso entro il 27 settembre.

Al riguardo, il Consiglio della V Municipalità, che “dal suo insediamento nel luglio 2022 ha seguito la vicenda, è soddisfatto dell’esito della sentenza della Corte d’appello di Messina. Una sentenza che ripristina il diritto al pubblico passaggio in questa via”.

Concludono i consiglieri della Municipalità presieduta da Raffaele Verso: “È un risultato positivo per tutti. Ma soprattutto per i cittadini che possono tornare ad usufruire di un pubblico passaggio che per diverso tempo è stato negato”.

Articoli correlati