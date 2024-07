Via Piemonte, “lancio di pannoloni”

Odore nauseabondo in strada

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Desideravo fare una segnalazione. Ho già inviato una email alla polizia ambientale del Comune e ho segnalato la vicenda anche a un componente della quarta Circoscrizione, in modo che contattasse qualcuno della terza Municipalità, ma è stato tutto vano.

In via Piemonte angolo via Catania, quindi in pieno centro, a pochi passi dalla rotonda del viale Europa, vengono lanciati giornalmente (probabilmente da un balcone) pannoloni pieni di urina in strada. Vi è un odore nauseante e i pannoloni vengono distrutti e sparpagliati dalle auto che posteggiano”.