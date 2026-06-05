 Via Quinto Ennio. Ci sono inquinanti, analisi in corso prima della consegna dell'area al Comune di Messina

Via Quinto Ennio. Ci sono inquinanti, analisi in corso prima della consegna dell’area al Comune di Messina

Redazione

Via Quinto Ennio. Ci sono inquinanti, analisi in corso prima della consegna dell’area al Comune di Messina

venerdì 05 Giugno 2026 - 11:40

Se i risultati non saranno allarmanti via libera alla nuova strada, viceversa...

Necessarie nuove analisi sui materiali di scavo prima della consegna della via Quinto Ennio al Comune di Messina per la realizzazione dell’arteria di collegamento con la via don Blasco.

L’esito dei primi campionamenti ha rilevato la presenza di alcune sostanze inquinanti (piombo, benzopirene, zinco, rame) in misura superiore a quanto previsto dalle tabelle per la destinazione delle aree a verde pubblico e residenziale.

L’impresa Cericola ha già fatto ulteriori scavi e prelevato materiale da sottoporre a nuove analisi che, se daranno esito positivo, potranno consentire la consegna dell’area.

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