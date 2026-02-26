 Via Quinto Ennio, completato il trasferimento delle ultime tre famiglie. Ora la demolizione delle baracche

Redazione

giovedì 26 Febbraio 2026 - 12:40

In quel tratto verrà realizzato il prolungamento sud della nuova via don Blasco

Si conclude positivamente la vicenda delle ultime tre famiglie residenti in via Quinto Ennio. Anche loro sono state trasferite nelle nuove case popolari di via Bisignano, a Contesse. Le prime due si erano trasferite la scorsa settimana, stamattina anche l’ultima famiglia ha preso possesso della nuova casa.

Un risultato che consentirà, subito dopo, l’avvio delle demolizioni delle ultime baracche ancora presenti nell’area (nella foto) e un avanzamento decisivo verso il completamento lato sud della nuova via Don Blasco.

In questi mesi ArisMè è stata accanto alle famiglie assegnatarie, affiancandole nel completamento delle procedure amministrative propedeutiche al trasferimento definitivo. Un lavoro di accompagnamento concreto, finalizzato a garantire condizioni di sicurezza, dignità e tempi rapidi di trasferimento.

