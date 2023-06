Via Risorgimento, il topo intimorisce il gatto VIDEO - Tempostretto

Il video girato da un lettore in centro a Messina

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Un lettore invia il video, girato in via Risorgimento n. 133, con una scena non consueta. Un gatto, infatti, indietreggia intimorito da un topo in strada. Siamo quasi al caso limite di un uomo che morde il cane, come si scrive nei manuali di giornalismo per indicare che cosa sia una notizia. Un topo, in questo caso, decisamente grande e minaccioso.

Ci scrive il lettore: “Il fatto è stato girato martedì 27 giugno ma il topo stazionava già da giorni”.

Rimane il tema, serio, delle condizioni igienico-sanitarie: in centro, come in questo caso, e in periferia.