“Via Santa Marta è una strada dimenticata, no a rappezzi temporanei”

Il consigliere della quarta municipalità Domenico Gabriele Ferrante: "Va rifatto interamente il manto stradale"

MESSINA – Via Santa Marta è una “strada dimenticata”. A dichiararlo è stato Domenico Gabriele Ferrante, consigliere della quarta municipalità, che ha presentato un sollecito formale all’amministrazione chiedendo che si intervenga immediatamente per rifare completamente l’asfalto. “Non ci accontenteremo più di rappezzi temporanei o bitume a freddo – ha dichiarato Ferrante -. Via Santa Marta ha bisogno di un rifacimento completo del manto stradale. Le condizioni attuali non solo compromettono la sicurezza, ma mettono a dura prova ogni giorno cittadini, residenti e famiglie”.

Si tratta di una strada importante in pieno centro, un’alternativa per collegarsi direttamente al viale Europa. E il consigliere lo ha ribadito: “Parliamo di un’arteria urbana di primaria importanza, non di una via secondaria. È doveroso garantire sicurezza e decoro urbano, ma soprattutto pianificare interventi risolutivi e duraturi. La manutenzione ordinaria non basta più”.