A-18, camion si schianta sul casello: lunghe code a Roccalumera

ROCCALUMERA. Lunghe code (fino a 40 minuti) in uscita al casello autostradale della A 18 di Roccalumera, in seguito ad un incidente verificatosi nel pomeriggio, poco prima delle 17,30. Per cause in corso di accertamento un camion ha concluso la sua corsa di traverso sulla corsia del telepass dopo aver divelto l'ultimo tratto di guardrail prima della cabina. Nell'incidente è stata coinvolta anche un'auto, una Peugeot (a quanto pare colpita dai detriti), lievemente danneggiata. A determinare il sinistro potrebbe essere stato il surriscaldamento dei freni del mezzo pesante, alla cui guida vi era un 40enne di Catania. Per rimuovere il mezzo pesante si è reso necessario l'intervento del carroattrezzi. Sul luogo sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale. Fortunatamente non si sono registrati feriti. I mezzi provenienti da Messina e Catania sono stati tutti dirottati in altri due caselli (compresi i veicoli che sarebbero dovuti passare dalla corsia telepass, ai quali è stato preso il numero di targa per l'addebbito del pedaggio). Chi aveva il biglietto ha pagato regolarmente.