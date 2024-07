Viadotto Ritiro aperto. Ma la data clou sarà il 9 agosto

Sono trascorsi 12 anni ma gli effetti benefici potranno vedersi tra una decina di giorni

MESSINA – Abbiamo dovuto attendere dodici anni. Era l’estate del 2012 quando il viadotto Ritiro veniva ridotto a una sola corsia per senso di marcia. Il motivo? Era considerato pericoloso l’eventuale stazionamento, in caso di incidente o altro imprevisto, su entrambe le corsie.

Ora, a distanza di dodici anni, sono finalmente aperte entrambe le nuove carreggiate, dopo che il viadotto è stato demolito e ricostruito.

L’altra carreggiata

Ma, ancora una volta, non è finita. Dovremo attendere una decina di giorni per poter percorrere la tangenziale tra Messina e Villafranca su due corsie per senso di marcia. Una volta che ieri è stata aperta la nuova carreggiata, infatti, è stata parzializzata quella completata due anni fa, per poter rifare asfalto e segnaletica. Tempi previsti, come dicevamo, una decina di giorni.

Le gallerie Telegrafo

E non è l’unico lavoro ancora in corso perché si continua pure sulle gallerie Telegrafo. Oltre al viadotto Ritiro, infatti, le lunghe code sono dovute anche agli altri restringimenti sul tunnel più lungo della tratta.

Quello in direzione Villafranca tornerà pienamente fruibile fra pochi giorni, forse già venerdì 2 agosto. Per quello in direzione Messina, invece, bisognerà attendere una settimana in più, il 9 agosto.

Ecco perché l’apertura di ieri è sì importante ma gli effetti benefici potranno vedersi solo tra una decina di giorni.

