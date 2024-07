Viadotto Ritiro, “non una festa ma si apre un’opera importante” VIDEO

L'assessore regionale Aricò: "Un pensiero all'operaio morto e in tempi brevi autostrade più sicure"

MESSINA – L’assessore regionale Alessandro Aricò arriva a Messina nella sede del Cas e ricorda Salvatore Ada. L’operaio morto durante i lavori per il viadotto Ritiro. Ci sono voluti dodici anni e l’assessore precisa: “Nulla da festeggiare ma un’opera chiave in prospettiva ponte. Ora 2 e 9 agosto gallerie Telegrafo pronte e una cura delle autostrade a 360 gradi”.

Ai giornalisti Aricò ha parlato di “un’opera fondamentale per la viabilità e le infrastrutture di tutta la Sicilia e di Messina”. Poi ha spiegato di aver lavorato nel monitorare tutti i cantieri in giro per la Sicilia, citando i casi della Catania-Palermo e della Palermo-Agrigento. E ancora: “Oggi il sistema di Ritiro e poi da giorno 9 le due carreggiate della galleria Telegrafo saranno novità importantissime. Mam ricordiamo anche l’apertura di Letojanni di qualche settimana fa. Il sistema finalmente continua a funzionare”.