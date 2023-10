Viadotto Ritiro. Toto: "Nessun abbandono del cantiere, dialogo col Cas per completare l'opera" - Tempostretto

Così l'impresa abruzzese dopo l'allarme lanciato dalla Uil di Messina

“Non c’è stato alcun abbandono del cantiere, sul posto c’è il presidio della Direzione di Cantiere della Toto”. Così fa sapere l’impresa abruzzese dopo l’allarme lanciato dalla Uil di Messina.

“Siamo consapevoli del disagio dei lavoratori e comprendiamo le preoccupazioni della cittadinanza ma resta ferma l’intenzione e la volontà di onorare tutti gli impegni e terminare l’opera. Anche con il Cas è in corso un dialogo costruttivo per mettere in atto le soluzioni per completare l’opera nei tempi stabiliti”.

L’azienda, poi, ricorda di essere “nella situazione di tensione finanziaria che si è creata a seguito del protrarsi del contenzioso con lo Stato per l’ingiusta revoca della concessione, alla società Strada dei Parchi (Gruppo Toto) delle autostrade abruzzesi A24/A25. Un contenzioso che sembra però essere giunto alle fasi conclusive e sul quale appare un certo ottimismo circa la risoluzione”.