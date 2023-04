Viadotto Ritiro. La Uil: "Lavoratori senza stipendio da tre mesi, Pasqua amara" - Tempostretto

Il sindacato lamenta silenzio sia dalla Toto Costruzioni sia dal Cas

“E’ vergognoso l’atteggiamento che la Toto Costruzioni ha deciso di riservare a tutti i lavoratori impegnati nel cantiere del Viadotto Ritiro. Infatti, nonostante gli impegni verbali ricevuti in questi ultimi giorni, i lavoratori della Toto Costruzioni, senza stipendio da oltre tre mesi, non hanno ricevuto neanche un centesimo di quanto dovuto. Una situazione drammatica che, in prossimità delle festività pasquali, indigna ulteriormente e crea pesantissimi disagi a decine di lavoratori che non hanno soldi neanche per fare la spesa. La disperazione è enorme e investe moltissime famiglie con tanti bambini”.

Così Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Tirrenica.

“In questo quadro desolante, dobbiamo, contestualmente, registrare un assordante silenzio da parte del Cas, committente dell’opera, che avrebbe dovuto dare una risposta ufficiale in merito alla nostra specifica richiesta di applicare l’articolo 1676 del Codice civile al fine di sostituirsi all’azienda appaltatrice per procedere all’accredito degli stipendi. Nei prossimi giorni ci confronteremo con gli operai per decidere quale iniziative assumere per difendere la dignità di questi lavoratori”.

Bypass Baglio

Nel frattempo è finalmente arrivato il collaudo del bypass Baglio. L’apertura dovrebbe essere prevista nella settimana dopo Pasqua ma è stata annunciata talmente tante volte che, a questo punto, tocca solo aspettare la data ufficiale.

