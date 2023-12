Viaggio nel paese che cresce grazie agli immigrati: "Sono una risorsa" INTERVISTA - Tempostretto

A Letojanni ci sono 2888 residenti, vent'anni fa erano 2500. Nel 2022 si sono registrati 42 decessi e 20 nascite. A riequilibrare i numeri ci hanno pensato gli immigrati. Tornano a crescere i piccoli studenti... Le iniziative del Comune per i nuovi nati

L’assessore Teresa Rammi: “Grazie a loro è tornato a crescere il numero di piccoli studenti e i nostri plessi non corrono rischi di chiusura. Ma non solo. Vi spiego cosa sta accadendo”

di Carmelo Caspanello

LETOJANNI – In piazza Durante, il salottino della città che si snoda dirimpetto la chiesa parrocchiale, si respira l’aria calda del Natale, grazie alle luminarie che con gusto ormai da qualche giorno hanno acceso le festività. Ad un paio di decine di metri di distanza il palazzo municipale. Dove hanno scoperto che i migranti, per il paese turistico del versante jonico messinese, sono una risorsa.

Grazie a loro i residenti hanno raggiunto le 2.888 unità, il picco. Venti anni addietri Letojanni contava 2500 abitanti. Ma è analizzando i dati dello scorso anno che si comprende il ruolo degli immigrati nell’ambito della crescita del paese. Nel 2022 si sono registrate 20 nascite a fronte di 42 decessi; 116 sono emigrati. A riequilibrare questi numeri ci hanno pensato proprio gli immigrati, ben 167. Parliamo dell’anno in cui è scoppiata la guerra in Ucraina, da dove sono giunti diversi profughi, alcuni dei quali hanno deciso di rimanere. L’altro fenomeno è invece collegato agli argentini di origine italiana che si sono stabiliti nel centro jonico (e non solo).

Dati che hanno consentito al paese di crescere. Gli amministratori comunali, con in testa il sindaco Alessandro Costa e l’assessore ai Servizi sociali e Pubblica istruzione, Teresa Rammi sono sensibili al tema e da anni cercano di prodigarsi anche con delle iniziative che danno valore alle nascite. In questo contesto si inserisce il bonus “nuovi nati” che ammonta a 200 euro, che viene concesso dal Comune nell’ambito di una significativa cerimonia ogni mese di febbraio. Il bonus va speso nelle attività che aderiscono all’iniziativa e che applicano una speciale scontistica “con un vantaggio doppio per le famiglie”, evidenzia l’assessore. Sono i bambini la speranza dell’Amministrazione, in un Comune in cui prevalentemente vivono anziani (662) e adulti (1459). I residenti tra i 15 e i 29 anni sono 428; 211 tra i 6 ed i 14 e 128 in età prescolare. “Il numero più elevato dei bambini che frequentano le scuole di Letojanni – rimarca l’assessore Rammi – fa sì che i nostri plessi non corrano il rischio di perdere classi o di chiudere”.