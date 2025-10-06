Viale San Martino, Atm sull’isola pedonale: “Non sono state ammesse imperfezioni”

Dopo il sopralluogo la risposta dell'azienda e della presidente Grillo alla nota di Dario Carbone: "I lavori sono stati eseguiti secondo le specifiche tecniche del progetto"

MESSINA – L’isola pedonale del Viale San Martino diventa terreno di scontro. Dopo il sopralluogo mattutino della prima commissione consiliare, che si è svolto con toni pagati e all’insegna del dialogo, Atm ha voluto rispondere alla nota di Dario Carbone in cui si parlava di “lavori imperfetti” dell’impegni dell’azienda nel “risolvere”.

Grillo: “Nessuna imperfezione”

La presidente Carla Grillo ha spiegato: “Contrariamente a quanto emerso dagli articoli di stampa, non corrisponde al vero che, in occasione del sopralluogo effettuato dalla sottoscritta questa mattina sul viale San Martino insieme alla Prima commissione consiliare e al direttore dei lavori, sono state ammesse imperfezioni alle quali si dovrà porre rimedio. Nel corso dell’incontro è stato invece evidenziato che i lavori sono stati eseguiti secondo le specifiche tecniche del progetto . È stato inoltre ribadito che, trattandosi di un cantiere ancora aperto, al termine degli interventi più invasivi verranno eseguite le dovute rifiniture ed installati gli arredi urbani, come previsto previsti nel progetto esecutivo”