 Isola pedonale di viale San Martino: "Le imperfezioni saranno risolte" FOTO

Giuseppe Fontana

lunedì 06 Ottobre 2025 - 12:00

I consiglieri della I Commissione in sopralluogo insieme ai vertici di Atm: l'impresa risolverà alcuni problemi

MESSINA – La prima commissione consiliare presieduta da Salvatore Papa ha accolto la richiesta del consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone e dei colleghi di partito e ha effettuato un sopralluogo lungo il tratto di isola pedonale del viale San Martino già aperto al pubblico. Insieme ai consiglieri hanno partecipato la ditta e gli uffici che l’hanno realizzata e i vertici di Atm, compresa la presidente Carla Grillo.

Carbone: “Incontro sull’isola pedonale proficuo”

Un incontro, quello sull’isola pedonale, che ha attirato gli sguardi curiosi della cittadinanza e che ha permesso di evidenziare quelle che Carbone in una nota ha definito “lavorazioni imperfetta” che “l’impresa si è impegnata a risolvere”. Il consigliere ha affermato: “È stato un incontro proficuo alla presenza della direzione lavori e del rup. Sono state evidenziate delle lavorazioni imperfette e l’impresa si è impegnata a risolvere. Di fondamentale importanza il rispetto delle tempistiche dei lavori per evitare di gravare ulteriormente sui commercianti che hanno già subito numerosi disagi”.

Isola pedonale, Carbone: “Va pulita e manutenuta”

Poi Carbone ha concluso: “Va inoltre garantita una pulizia ed una manutenzione costante. In caso contrario verrà consegnato alla città un lavoro già vecchio e non è opportuno considerato che ci si trova nel cuore commerciale di Messina. Ho proposto inoltre che venga meglio regolamentato il sistema di carico e scarico nella zona per evitare che i mezzi gommati contribuiscano al deterioramento dell’isola pedonale”.

