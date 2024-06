Dopo essere stato licenziato, andava nel locale a intimorire tutti

Dopo essere stato licenziato andava a intimorire clienti e dipendenti.

La titolare ha fatto denuncia ai carabinieri di Falcone, che hanno documentato le diverse azioni.

La sostituta procuratrice di Patti, Antonietta Ardizzone, ha disposto per un 25enne l’arresto in carcere per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex datrice di lavoro.