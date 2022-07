Vigor Itala, confermati Nino Boccaccio e Salvatore La Fauci - Tempostretto

Per la società che milita in Serie C2 nel campionato di calcio a 5 due importanti conferme

ITALA – Due importanti conferme per la prossima stagione della Vigor Itala Messina, alla corte di mister Martelli restano di Nino Boccaccio (immagine in evidenza) e Salvatore La Fauci, pezzi di certo pregiati per la serie C2 e attenzionati, oltre che da diversi club locali, anche della provincia messinese.

“Ripartiamo da quello che abbiamo costruito la scorsa stagione”, dice La Fauci, autore di un’ottima annata con un’importante crescita a livello tattico e tecnico: “C’è molto entusiasmo attorno a questo progetto e siamo pronti a lottare settimana dopo settimana per provare a fare il salto di categoria quanto prima”.

L’esperto Boccaccio non nasconde le ambizioni di tutto il movimento Vigor: “In questa stagione ogni partita sarà per noi una finale, abbiamo fatto bene lo scorso anno ma abbiamo perso alcune importanti occasioni per il salto di categoria che ci hanno fatto di certo crescere a livello tecnico e umano, maturando ancor di più la voglia di rivalsa prima di tutto su noi stessi”.